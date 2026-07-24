Размер страховых выплат определят по степени утраты профессиональной трудоспособности

Страховые выплаты будут выплачиваться в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности застрахованного лица, а не на основании установления инвалидности.

Это отражено в изменениях к закону «Об обязательном страховании от случаев утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», подписанных Президентом Ильхамом Алиевым, передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно соответствующей статье закона, степень утраты профессиональной трудоспособности — это процентное выражение стойкой утраты застрахованным лицом профессиональной трудоспособности, которой он обладал до наступления страхового случая.

С этой точки зрения, с целью оценки выплаты страхового возмещения по страховому случаю по единому критерию, единовременная страховая выплата также будет связываться со степенью утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего застрахованного лица, а не с установлением инвалидности. То есть единовременная страховая выплата будет осуществляться в случае, если степень утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего застрахованного лица установлена без указания срока очередного освидетельствования. При этом утрата профессиональной трудоспособности одновременно включает в себя и установление инвалидности, то есть утрату функций организма.