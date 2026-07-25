В Азербайджане появится новый механизм страхования инвестиций

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с Фондом страхования вкладов ведет разработку механизма страхования инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил директор юридического департамента Фонда Азер Амиров на форуме в Шамахы по случаю Дня национальной прессы.

По его словам, перед отечественной системой страхования вкладов сегодня стоят новые задачи, с учетом которых регулятор и Фонд рассматривают создание дополнительных направлений защиты финансовых средств. Азер Амиров подчеркнул, что совместная работа над правовыми и практическими механизмами страхования инвестиций уже идет, а детали этого и других проектов будут обнародованы в ближайшее время.