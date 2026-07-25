Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Золькадр заявил, что удары по американским объектам в регионе будут продолжаться до полной капитуляции противника.

Как сообщает иранский телеканал Press TV, официальное лицо Тегерана подтвердило продолжение военной стратегии против присутствия США.

По словам Золькадра, каждый подъем дыма в регионе свидетельствует о поражении очередного американского объекта. Он уточнил, что целями этих атак выступают военные объекты, центры службы безопасности и финансовые структуры США.