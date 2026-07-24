Переводы из России в Азербайджан через «Золотую корону» остановились

Переводы денежных средств из России в Азербайджан, Грузию и Казахстан через сервис «Золотая корона» стали недоступны.

Сейчас на сайте «Золотой короны» из России можно отправить деньги онлайн в Кыргызстан, Турцию и Узбекистан.

Переводы между «Цифра банком» и казахстанским Freedom Bank недоступны из-за введения санкций в отношении российской кредитной организации, сообщили в пресс-службе Freedom Bank.

В банке пояснили, что мероприятия по завершению сотрудничества проводят незамедлительно после введения санкций в отношении контрагента. Клиентам для переводов в Freedom Bank в рублях предлагают воспользоваться SWIFT-переводом через «Унифондбанк».

23 июля Евросоюз включил в 21-й пакет санкций 94 российских и 4 иностранных банка, в том числе 1 киргизский, а также 33 кредитные и финансовые организации.

Под ограничительные меры попали ДОМ.РФ, «Ак Барс», «Уралсиб», «Зенит», «Санкт-Петербург», МТС-банк, «Приморье», Ланта-банк, Металлинвестбанк, СДМ-банк, «Синара», «Точка банк», Озон-банк, Россельхозбанк, «Яндекс банк», «МСП банк» и еще ряд российских кредитных организаций.

Среди финансовых организаций, в отношении которых ввели санкции, указаны индийские филиалы ВТБ и Сбербанка — India VTB и Sberbank India. Совет Евросоюза также ввел рестрикции против киргизского ЭкоИсламикБанка.



