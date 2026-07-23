Стоимость нефти Brent поднялась выше $96

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку в $96 за баррель впервые с 8 июня 2026 года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные торгов, по состоянию на 04:24 мск цена Brent выросла на 2,19% - до $96,13 за баррель. К 04:34 мск котировки скорректировались до $95,91, что на 1,96% выше уровня предыдущего закрытия.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs сообщило, что в IV квартале стоимость Brent может превысить $120 за баррель на фоне эскалации на Ближнем Востоке, перебоев с судоходством в Ормузском проливе и сокращения поставок из стран Персидского залива.

В свою очередь, Reuters отмечало, что конфликты на Украине и в Персидском заливе усиливают риски глобального кризиса на рынке бензина и дизельного топлива.