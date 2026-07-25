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Общество

Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей о сильной жаре

First News Media10:25 - Сегодня
Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей о сильной жаре

Главное управление государственной дорожной полиции (BDYPİ) обратилось к участникам дорожного движения с предупреждением в связи с ожидаемой в стране жаркой погодой в период с 25 по 29 июля.

Ведомство призывает водителей быть предельно внимательными, а также планировать поездки с учетом своего самочувствия и технического состояния транспортных средств. Высокая температура воздуха может привести к снижению концентрации внимания водителей, быстрой утомляемости, замедлению реакции и внезапному ухудшению здоровья, что существенно повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим Главное управление государственной дорожной полиции рекомендует: Группам риска (пожилым водителям, лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальным давлением, сахарным диабетом и другими хроническими недугами) воздержаться от поездок в самые жаркие часы суток без крайней необходимости.

Проверить транспорт: перед выездом обязательно убедиться в технической исправности автомобиля, особенно систем охлаждения и тормозов, а также состояния шин и кондиционера. Делать перерывы: во время дальних поездок регулярно останавливаться для отдыха, а при первых признаках слабости, головокружения или сонливости — немедленно прекратить движение. Соблюдать осторожность: строго придерживаться скоростного режима и избегать рискованных маневров. Защитить детей: ни в коем случае не оставлять малолетних детей в припаркованном автомобиле без присмотра. Проветривать салон: перед началом движения обязательно вентилировать автомобиль, долгое время находившийся под прямыми лучами солнца.

Полиция еще раз призывает всех автовладельцев учитывать погодные условия, по возможности планировать поездки на более прохладное время суток, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать действий, которые могут подвергнуть опасности жизнь и здоровье окружающих.

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