Иран обвинил ЕС в поддержке США и Израиля

Евросоюз оказывал прямую поддержку США и Израилю при ударах, целью которых становились иранские мирные жители, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

Багаи отметил, что глава евродипломатии Кая Каллас лицемерит, когда говорит о якобы проблемах с правами человека в Иране и при этом игнорирует целенаправленные удары по иранским гражданам.

"Как такая убежденность в приверженности правам человека может так легко сочетаться с предоставлением логистической и технической поддержки для смертоносных атак против иранского народа – атак, которые целенаправленно осуществляются против мирных жителей и национальной инфраструктуры?" - написал Багаи на своей странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что Каллас ни разу не выражала сожаление в связи с гибелью иранских детей при ударах, которые, как заявил он, поддерживал Евросоюз.

Источник: РИА Новости