В Баку на ремонт ряда дорог выделено около 23 млн манатов

В Баку планируется проведение работ по реконструкции и обустройству дорог на участке улицы Тебриз в Наримановском районе от пересечения с улицей А. Нейматуллы до пересечения с улицей А. Агаоглу.

Как сообщает единый интернет-портал госзакупок, победителем объявленного в связи с этим тендера стало ООО Grand Design Construction.

ООО «Капитальное строительство и ремонт города Баку» выплатит компании за проведение данных работ 22 млн 966,964 тыс. манат.

Источник: Report