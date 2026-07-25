В Баку на ремонт ряда дорог выделено около 23 млн манатов
В Баку планируется проведение работ по реконструкции и обустройству дорог на участке улицы Тебриз в Наримановском районе от пересечения с улицей А. Нейматуллы до пересечения с улицей А. Агаоглу.
Как сообщает единый интернет-портал госзакупок, победителем объявленного в связи с этим тендера стало ООО Grand Design Construction.
ООО «Капитальное строительство и ремонт города Баку» выплатит компании за проведение данных работ 22 млн 966,964 тыс. манат.
Источник: Report
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