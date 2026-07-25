Прокурора МУС уволили из-за домогательств

Ассамблея государств — участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) решила отстранить от должности прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах, сообщила президент ассамблеи Пяйви Каукоранта.

За его отставку проголосовали 82 из 125 стран-участниц. Это первый случай в истории суда, когда действующего генпрокурора лишают должности, пишет Reuters.

В мае 2025 года в МУС рассказали об отправке Хана в административный отпуск до конца расследования против него по делу о сексуальных домогательствах в отношении подчиненной. В конце августа британская газета The Guardian писала о втором обвинении в таком же преступлении.

Хан неоднократно отрицал все обвинения в свой адрес. Его адвокат заявил, что он будет оспаривать «законность и справедливость решения с помощью всех доступных правовых механизмов».

Хан известен выдачей ордеров на арест Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху.