 Апелляционный суд: Прокуроры заявили о необоснованности жалоб Арутюняна, Гукасяна и Саакяна в апелляционном суде Баку | 1news.az | Новости
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Апелляционный суд: Прокуроры заявили о необоснованности жалоб Арутюняна, Гукасяна и Саакяна в апелляционном суде Баку

First News Media19:45 - Сегодня
Апелляционный суд: Прокуроры заявили о необоснованности жалоб Арутюняна, Гукасяна и Саакяна в апелляционном суде Баку

24 июля в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, проходящем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова, при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья - Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют - армянский и русский, а также адвокаты для обеспечения защиты.

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение - начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры того же отдела управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

Судебное заседание продолжилось выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение.

Начальник отдела Управления по поддержанию гособвинения Генпрокуратуры А. Аббаслы довел до внимания суда многочисленные факты преступлений, совершенных вооруженными силами Армении во время 44-дневной Отечественной войны в 2020 году.

Ссылаясь на доказательства роли обвиняемого Араика Арутюняна в преступном сообществе, созданном и покровительствуемом Арменией, он заявил о необоснованности его апелляционной жалобы.

Прокурор отдела Управления по поддержанию гособвинения Генпрокуратуры А. Алекберов представил собранные доказательства по многочисленным преступлениям, совершенным на суверенных территориях Азербайджана, которые были ранее оккупированы Арменией.

Он также довел до внимания суда конкретные доказательства преступной деятельности Бако Саакяна, указав на необоснованность апелляционной жалобы обвиняемого.

Прокурор отдела Управления по поддержанию гособвинения Севиндж Гасымова, ссылаясь на доказательства по преступлениям, в которых обвиняется Аркадий Гукасян, заявила о необоснованности его апелляционной жалобы.

Поддерживающие гособвинение прокуроры отметили, что в суде первой инстанции все доказательства по уголовному делу были исследованы всесторонне, полно и объективно. Отраженные в материалах дела обстоятельства нашли свое подтверждение показаниями потерпевших лиц и свидетелей, заключениями судебных экспертиз, вещественными доказательствами, документами, протоколами осмотра места происшествия и другими доказательствами, собранными по уголовному делу.

Сторона обвинения в выступлениях озвучила аргументы, заявив о необоснованности апелляционных жалоб обвиняемых лиц.

Следующее заседание суда состоится 27 июля.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян получили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Гарик Мартиросян - 18 лет, Давид Аллахвердян и Левон Балаян - 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян - 15 лет.

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