Хуситы атаковали НПЗ Saudi Aramco - ВИДЕО

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали город Джизан на юге Саудовской Аравии.

Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на сообщения хуситов в соцсетях.

Газета отмечает, что ранее Саудовская Аравия направила краткие предупреждения жителям Джизана и Янбу после того, как повстанцы пообещали нанести по королевству удар в ответ на атаки, произошедшие на этой неделе.

Также минувшей ночью ракетные подразделения движения "Ансар Аллах" ударили по крупнейшему нефтеперерабатывающему комплексу на Ближнем Востоке - нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании Saudi Aramco. Это саудовская компания с весомой долей американского капитала.

НПЗ располагается в городе Джизан, что на юго-западе Саудовской Аравии. По последним данным, завод был атакован пятью баллистическими ракетами, в результате чего его здание было охвачено пожаром. Горят в том числе ключевые установки по переработки нефти в моторное топливо, а также хранилища ГСМ.

Отметим, что сегодня ночью Саудовская Аравия нанесла удары по военным объектам группировки "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене. Это стало ответом за нападения со стороны боевиков на саудовские танкеры несколько дней назад.

НПЗ в Джизане способен перерабатывать до 400 тыс. баррелей нефти в день. Он был введён в эксплуатацию в 2022 году. Причём на его строительство была потрачена колоссальная сумма - 21 млрд долларов. Занимается производство дизельного топлива, различных видов бензинов, бензола, параксилола и других производных.

Примечательно, что на территории этого комплекса компании Saudi Aramco расположена крупнейшая на планете парогазовая установка с внутрицикловой газификацией, что полностью обеспечивало электроэнергией как сам завод, так и большую часть окрестных населённых пунктов.

Благодаря стратегическому расположению на побережье Красного моря, НПЗ в Джизане ориентирован в первую очередь на экспорт в Европу и Восточную Африку. Поставки топлива из Джизана в эти регионы экономически выгоднее, чем из стран Южной и Восточной Азии. Ранее сообщалось, что первая партия продукции с завода была направлена всё же именно в Азию - Сингапур. Также отгрузки шли в Италию, Испанию, Францию и ряд других стран.

Аналитики отмечают, что наращивание производства на НПЗ в Джизане призвано восполнить дефицит нефтепродуктов в Европе после введения эмбарго на поставки из России. Теперь, когда на заводе полыхает пожар, поставки топлива не только на экспорт, но и внутри страны, представляются сомнительными.