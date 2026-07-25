Румыния сбила второй за два дня беспилотник в воздушном пространстве страны

Румыния сбила второй за два дня беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны в районе дельты реки Дунай на границе с Украиной.

Об этом сообщил президент страны Никушор Дан на своей странице в соцсетях.

Он отметил, что беспилотник был сбит в 08:30 по местному времени (9:30 по Баку) примерно в 10 км к западу от города Сфынту-Георге.

Президент Румынии подчеркнул, что беспилотник был сбит с использованием истребителей F-16. При этом происхождение сбитого беспилотника не уточняется.

Отметим, что накануне румынский лидер также заявлял о сбитии дрона, незаконно вошедшего в воздушное пространство страны.