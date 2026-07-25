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Армения может лишиться 80 процентов доходов от экспорта сыра

First News Media11:45 - Сегодня
Армения может лишиться 80 процентов доходов от экспорта сыра

Армения лишится более 80% доходов от экспорта сыра, если потеряет российский рынок.

По итогам 2025 года доход страны от этих поставок на мировые рынки составил 16,4 миллиона долларов, из которых на Россию приходится 13,5 миллиона.
При этом последняя — не только крупнейший покупатель сыра у Армении, но и единственное государство, которое стабильно каждый месяц ввозило этот товар на миллионные суммы.

Другими крупными покупателями в 2025 году стали США (1,8 миллиона долларов) и Грузия (670,9 тысячи долларов).

Россельхознадзор накануне сообщил, что по итогам проверки местных предприятий временно ограничивает поставки всей молочной продукции из Армении.

С 12 июня ведомство приостановило ввоз всей подкарантинной продукции из этой страны, а также транзит через Россию в государства — члены ЕАЭС. Там подчеркнули, что эти меры связаны не с политикой, а с проблемами качества.

Источник: РИА Новости

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