Украинский беспилотник атаковал Екатеринбург - ВИДЕО

В Екатеринбурге из-за утренней атаки украинского беспилотника вспыхнул пожар на объекте, расположенном в непосредственной близости от логистического центра компании Wildberries.

По предварительной информации, именно складской комплекс маркетплейса мог быть первоначальной целью удара, однако само здание не постражало от огня, а информация о точных последствиях инцидента и возможных повреждениях инфраструктуры сейчас уточняется оперативными службами.