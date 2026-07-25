Метро в Тбилиси не работает из-за масштабного отключения электроэнергии

В Тбилиси из-за масштабного отключения электроэнергии в Грузии нарушена работа метро, также остановлено движение поездов Грузинской железной дороги.

В субботу, примерно с 08:00 утра в Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии. На данный момент официальных разъяснений о причинах произошедшего не поступало.

Аналогичный инцидент произошел и 24 июля. Тогда около 00:10 системная авария в энергосистеме страны привела к перебоям в электроснабжении и работе телекоммуникационных сетей. В результате в Тбилиси и большинстве регионов Грузии было временно прекращено электроснабжение.

Официальная причина аварии до сих пор не названа.

Источник: Sputnik Грузия