 Во Франции эвакуировали более 140 тысяч человек из-за лесных пожаров | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Во Франции эвакуировали более 140 тысяч человек из-за лесных пожаров

First News Media12:30 - Сегодня
Во Франции эвакуировали более 140 тысяч человек из-за лесных пожаров

Число эвакуированных из-за стремительно распространяющегося пожара на юго-западе Франции превысило 141 тысячу, для содействия пожарным службам были привлечены военные, заявил премьер страны Себастьян Лекорню.
"Пожары, поразившие нашу страну, достигли беспрецедентного уровня. Более 141 тысячи человек уже были эвакуированы в (юго-западных департаментах — ред.) Жиронда и Ланд для обеспечения их безопасности", — написал премьер в соцсети X.

По его словам, с вечера субботы на местах для помощи пожарным задействованы около 500 военных, их число должно возрасти до 1000 в субботу.

Также мобилизованы силы медслужбы вооруженных сил. Порядка 1,5 миллиона защитных масок FFP2 будут направлены в пострадавшие районы.
Накануне глава МВД страны Лоран Нуньес заявил, что площадь возгорания из-за природных пожаров превысила с начала года 50 тысяч гектаров. Особую сложность представляют два крупных пожара в департаментах Жиронда и Ланд на юго-западе страны.
Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены огнем. Как заявлял президент Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
Источник: РИА Новости

Поделиться:
445

Актуально

Общество

В воскресенье в Азербайджане ожидается до 41° тепла

Политика

Милих Евдаев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

В мире

ТЮРКПА: поправка конгресса США может негативно повлиять на процесс нормализации ...

В мире

Во Франции эвакуировали более 140 тысяч человек из-за лесных пожаров

В мире

В Сирии при столкновении автобусов погибли 35 человек

В Турции в результате сильного дождя и шторма погиб один человек

Зеленский подтвердил удары ВСУ по стратегическим объектам в РФ

Пожары в Испании добрались до комплекса дальней космической связи NASA: сотрудники эвакуированы - ВИДЕО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Галибаф: В регионе, где Иран не будет продавать нефть, никто не будет ее продавать

Украина инициировала экстренное заседание Совбеза ООН после остановки движения судов по морскому коридору в Черном море

Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в Белом доме

В России мигрантам запретили жениться на гражданках старше 80 лет

Последние новости

В Сирии при столкновении автобусов погибли 35 человек

Сегодня, 15:40

В "Шушинском городке" загорелся магазин - ВИДЕО

Сегодня, 15:35

В Турции в результате сильного дождя и шторма погиб один человек

Сегодня, 15:28

Зеленский подтвердил удары ВСУ по стратегическим объектам в РФ

Сегодня, 15:10

В Гран-при Азербайджана Формулы-1 задействуют около 400 сотрудников МЧС

Сегодня, 14:50

Милих Евдаев награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

Сегодня, 14:30

Пожары в Испании добрались до комплекса дальней космической связи NASA: сотрудники эвакуированы - ВИДЕО

Сегодня, 14:15

Лига Европы: Сегодня в продажу поступят билеты на ответный матч ЦСКА с "Карабахом"

Сегодня, 14:00

Жестокое убийство 12-летней девочки в Шамкире: задержана ее сестра

Сегодня, 13:40

Объявлен прием заявок на стипендиальную программу для обучения в Марокко

Сегодня, 13:35

Азербайджан в I полугодии экспортировал в Хорватию свыше 276 тыс. тонн нефти

Сегодня, 13:30

В воскресенье в Азербайджане ожидается до 41° тепла

Сегодня, 13:20

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5 500 человек

Сегодня, 13:05

ТЮРКПА: поправка конгресса США может негативно повлиять на процесс нормализации между Баку и Ереваном

Сегодня, 12:55

Электроснабжение в Грузии полностью восстановлено - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:40

Во Франции эвакуировали более 140 тысяч человек из-за лесных пожаров

Сегодня, 12:30

Украинский БПЛА атаковал Тюменский НПЗ, возник пожар - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

В Бильгя за один день в море утонули два человека

Сегодня, 12:22

В Баку на ремонт ряда дорог выделено около 23 млн манатов

Сегодня, 12:20

В Стамбуле в ДТП с автобусом пострадали 30 человек - ВИДЕО

Сегодня, 12:15
Все новости
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30