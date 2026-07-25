 Жара до 41 градуса: МЧС Азербайджана выступило с экстренным предупреждением для населения | 1news.az | Новости
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Общество

Жара до 41 градуса: МЧС Азербайджана выступило с экстренным предупреждением для населения

First News Media10:10 - Сегодня
Жара до 41 градуса: МЧС Азербайджана выступило с экстренным предупреждением для населения

Сегодня и завтра на территории страны, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидается изнуряющая жара - в отдельных местах столбик термометра поднимется до отметки 41 градуса.

В подобных погодных условиях, особенно в выходные дни, граждане массово устремляются к водоёмам в поисках спасительной прохлады. Однако, к сожалению, приходится констатировать, что пренебрежение правилами безопасности со стороны некоторых отдыхающих неизменно приводит к трагическим последствиям

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в связи с вышеизложенным вновь обратилось к гражданам, направляющимся к водоёмам для отдыха и купания, и напоминает о важности соблюдения соответствующих правил безопасности.

Необходимо помнить, что купание в местах, не предназначенных для пляжного отдыха, - в каналах, реках, арыках и других водоёмах - категорически запрещено. Также запрещается заплывать за обозначенные границы зоны купания и заходить на территорию пляжа на лодках и маломерных судах, за исключением спасательной техники. Дети на пляже ни в коем случае не должны оставаться без присмотра взрослых. Необходимо беспрекословно выполнять указания предупредительных знаков и табличек, а также требования спасателей. Длительное нахождение под палящим солнцем без перерыва и заход в воду после наступления темноты представляют серьёзную опасность для жизни и здоровья.

Помните: безразличие к правилам - угроза нашей жизни! В случае опасности звоните 112!" - подчёркивается в обращении.

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