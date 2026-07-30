 Ильхам Алиев вместе с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана принял участие в открытии гольф-клуба в Чолпон-Ате | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев вместе с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана принял участие в открытии гольф-клуба в Чолпон-Ате

First News Media19:42 - Сегодня
Ильхам Алиев вместе с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана принял участие в открытии гольф-клуба в Чолпон-Ате

30 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вместе с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном принял участие в открытии Гольф-клуба в комплексе Issyk-Kul Golf Resort в городе Чолпон-Ата.

Сначала был продемонстрирован видеоролик о комплексе Issyk-Kul Golf Resort и Гольф-клубе.

Гольф-клуб расположен на побережье озера Иссык-Куль на территории многофункционального туристического комплекса Issyk-Kul Golf Resort. Общая площадь данного комплекса составляет 120 гектаров, из которых 103 гектара занимает Гольф-клуб.

Реализация данного проекта призвана сыграть большую роль в привлечении туристов на Иссык-Куль не только в летние месяцы, но и в другие времена года. Так, здесь создана площадка, позволяющая играть в гольф 10 месяцев в году. На территории Гольф-клуба, оснащенного всей необходимой инфраструктурой, в распоряжение гостей также будет предоставлен отель на 80 мест. Здесь планируются создание академии гольфа и проведение гольф-турниров различного уровня.

В комплексе Issyk-Kul Golf Resort, объединяющем возможности для туризма, спорта, здоровья и развлечений, наряду с Гольф-клубом будут функционировать несколько четырех- и пятизвездочных отелей, рестораны и пляжные зоны.

Выступивший президент Федерации гольфа Кыргызстана Хомени Эргешов поприветствовал глав государств.

Затем выступил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Далее главы государств прогулялись по территории комплекса Issyk-Kul Golf Resort, где символически приняли участие в церемонии начала игры в гольф.

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