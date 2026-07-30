Азербайджан и Иран обсудили синхронизацию работы пограничных переходов

Азербайджан и Иран обсудили вопросы синхронизации работы пограничных переходов и ускорения транзитных перевозок.

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

Отмечается, что 30 июля в иранском городе Билесувар состоялась встреча делегаций под руководством председателя ГТК, генерал-полковника таможенной службы Шахина Багирова и заместителя министра экономики и финансов Ирана, главы Таможенной администрации Ирана Форуда Аскари.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам синхронного пропуска транспортных средств через пограничные переходы, организации электронного обмена данными, повышения оперативности таможенных операций и скоординированного развития дальнейшего сотрудничества.

Стороны также обсудили вопросы обеспечения более быстрого пропуска грузовых транспортных средств, следующих через территорию Ирана в Нахчыванскую Автономную Республику и в обратном направлении, упрощения транзитных процедур и увеличения интенсивности движения.

По итогам встречи между сторонами был подписан протокол.

Также азербайджанская делегация ознакомилась с деятельностью иранского таможенного поста «Билесувар», а иранская делегация — с деятельностью пункта пропуска «Билесувар» на азербайджанской государственной границе.