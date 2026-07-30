Пакистан призвал к деэскалации вокруг Ормузского пролива

Пакистан заявил о необходимости снижения напряженности вокруг Ормузского пролива и подтвердил готовность участвовать в дипломатических усилиях по предотвращению дальнейшей эскалации.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны по итогам дипломатических контактов по вопросам региональной безопасности.

Как отметили в пакистанском внешнеполитическом ведомстве, Исламабад совместно с Катаром и другими региональными партнерами продолжает работу по возвращению Ирана и США к механизму технического диалога в рамках Исламабадского меморандума.

В МИД также сообщили, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и представители внешнеполитического ведомства провели переговоры с Саудовской Аравией, подтвердив готовность содействовать обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе и Красном море в рамках двусторонних оборонных обязательств.

Кроме того, в ведомстве объявили о вступлении в силу соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между Пакистаном и Кувейтом. Документ предусматривает проведение совместных тренировок и учений, а также направлен на укрепление региональной стабильности.