Спустя почти 40 лет альбом «Bad» Майкла Джексона достиг нового пика в чартах

Альбом Майкла Джексона «Bad» вновь привлек внимание слушателей и достиг нового достижения в музыкальных чартах спустя почти четыре десятилетия после выхода, пишет Forbes.

Релиз 1987 года поднялся на рекордную для себя позицию в рейтинге Billboard Top Album Sales, заняв 13-е место. Это стало самым высоким результатом альбома за всю историю его участия в данном чарте.

Кроме того, «Bad» вернулся на прежнюю максимальную позицию в чарте Vinyl Albums, а также вновь вошел в несколько других рейтингов Billboard, включая Top R&B Albums, Top R&B/Hip-Hop Albums и Billboard 200.

Альбом, выпущенный как продолжение культового «Thriller», считается одним из самых успешных релизов в истории поп-музыки. В него вошли такие хиты, как «Bad», «Smooth Criminal», «Man in the Mirror» и «The Way You Make Me Feel».

Спустя десятилетия после выхода музыка Майкла Джексона продолжает занимать высокие позиции в мировых чартах, подтверждая влияние артиста на музыкальную индустрию.