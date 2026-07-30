Сахиба Гафарова выступила в Институте иностранных дел Эфиопии

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Федеративную Демократическую Республику Эфиопия 30 июля приняла участие в мероприятии, проходившем в Институте иностранных дел этой страны.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

На мероприятии присутствовали сотрудники государственных и правительственных структур Эфиопии, представители дипломатического корпуса, ученые и эксперты в области международных отношений, представители научной общественности и студенты.

Сначала состоялась встреча председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с заместителем директора Института иностранных дел Эфиопии Мохаммедрафи Абарайей.

Затем с участием делегаций состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Университетом АДА и Институтом иностранных дел.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на мероприятии на тему «Азербайджан и Эфиопия: развитие межпарламентского диалога, сотрудничества и многосторонности». Она заявила, что отношения между Азербайджаном и Эфиопией успешно развиваются как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Председатель парламента подчеркнула, что визиты Президента Эфиопии Тайе Ацке Селассие и премьер-министра Абия Ахмеда Али в Азербайджан, их встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также визит вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Эфиопию внесли важный вклад в укрепление дружбы, взаимного уважения и доверия между нашими странами. В то же время она отметила, что межпарламентские отношения служат важным средством развития этих связей.

Сахиба Гафарова в своем выступлении рассказала об инновационном опыте государственного управления Азербайджана и расценила успешное применение модели ASAN xidmət в Эфиопии посредством Центра услуг MESOB как пример взаимовыгодного сотрудничества. Она подчеркнула, что партнерство, основанное на доверии, а также обмене знаниями и опытом, составляет основу совместного развития и устойчивого прогресса.

Председатель парламента отметила, что гуманитарное сотрудничество между Азербайджаном и Эфиопией является одним из важных направлений двусторонних отношений. Доведя до внимания участников мероприятия приоритеты международной политики нашей страны, она подчеркнула, что Азербайджан считает важными укрепление диалога, солидарности и многосторонности, а также придает особое значение расширению взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки.

Говоря о роли парламентской дипломатии в системе международных отношений, председатель Милли Меджлиса отметила, что межпарламентский диалог имеет важное значение с точки зрения укрепления доверия между государствами, развития взаимного понимания и совместного реагирования на общие вызовы.

Сахиба Гафарова в своем выступлении также коснулась многих вопросов, охватывающих современную мировую повестку, и задачи, стоящие перед парламентами.

Мероприятие продолжилось сессией вопросов и ответов, председатель Милли Меджлиса ответила на вопросы аудитории.