Гол защитника Кабо-Верде Кабрала в ворота Аргентины признан лучшим на ЧМ-2026

Болельщики признали гол защитника сборной Кабо-Верде Сидни Лопеша Кабрала в ворота команды Аргентины лучшим на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Сидни Кабрал забил гол Аргентине в матче 1/16 финала чемпионата мира. Сборная Кабо-Верде в добавочное время со счётом 2:3 уступила команде Аргентине.

Элдор Шомуродов (Узбекистан) и Вильсон Изидор (Гаити) заняли второе и третье места соответственно.

Чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.