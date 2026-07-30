Киберполиция задержала еще двух участников фишинговой сети - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана задержало еще двух человек, которые создавали поддельные фишинговые сайты, имитирующие интернет-страницы различных торговых платформ, а также банков и небанковских кредитных организаций, с целью получения данных банковских карт граждан.

В результате оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудники киберполиции привлекли к ответственности Мухаммеда Ибадова и Гусейна Кязымова, подозреваемых в совершении указанных преступлений.

В ходе расследования установлено, что Г.Кязымов и М.Ибадов размещали в Telegram ложные объявления о продаже компьютеров, ноутбуков и мобильных телефонов якобы по большим скидкам, а также о предоставлении кредитов на выгодных условиях.

Для распространения фальшивых объявлений среди большего числа пользователей они использовали платную интернет-рекламу.

Граждане, переходившие по таким объявлениям и рассчитывавшие воспользоваться выгодными предложениями, вводили данные банковских карт на поддельных страницах. Эта информация сразу попадала в руки злоумышленников, которые затем похищали деньги со счетов потерпевших.

Чтобы скрыть следы преступления, мошенники переводили средства на различные платформы для азартных игр или на банковские карты, находившиеся под их контролем. Установлено, что таким способом Г. Кязымов и М. Ибадов причинили материальный ущерб сотням граждан.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению других аналогичных преступлений и установлению лиц, причастных к преступной схеме.

МВД вновь призывает граждан быть осторожными при встрече с предложениями о дешевых покупках или выгодных кредитах в интернете. Банковские данные следует вводить только на официальных сайтах, внимательно проверять адрес страницы и ни при каких обстоятельствах не сообщать третьим лицам CVV-код и SMS-коды подтверждения. При обнаружении подозрительных случаев рекомендуется незамедлительно обращаться в полицию.