В АФФА прокомментировали возможный бойкот турниров ФИФА

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) изучает вопрос возможного участия в коллективной позиции европейских футбольных ассоциаций после решения УЕФА объявить о бойкоте турниров ФИФА.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) прокомментировала ситуацию, возникшую после того, как УЕФА объявил о намерении бойкотировать турниры ФИФА в случае реализации планов по привлечению частных инвестиций в коммерческие права международных соревнований.

В ответ на запрос 1news.az в АФФА сообщили: «Мы изучаем вопрос».

Пока в ассоциации не уточнили, будет ли Азербайджан поддерживать коллективную позицию европейских футбольных федераций.

Напомним, ранее в УЕФА заявили, что входящие в его состав национальные ассоциации единогласно поддержали решение о бойкоте турниров ФИФА, включая чемпионаты мира, если руководство международной федерации не откажется от инициативы по продаже доли в новой коммерческой структуре, которая будет управлять крупнейшими турнирами под эгидой ФИФА. По мнению УЕФА, чемпионат мира «не может рассматриваться как инвестиционный продукт», а подобные планы угрожают принципам управления мировым футболом.

ФИФА, в свою очередь, настаивает, что реформа позволит привлечь дополнительные средства для развития футбола при сохранении полного контроля над спортивной составляющей соревнований.

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