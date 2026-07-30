 Тренер погибших в ДТП футболистов: «Именно они привезли кубок в наше село» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Тренер погибших в ДТП футболистов: «Именно они привезли кубок в наше село»

First News Media21:00 - 30 / 07 / 2026
Тренер погибших в ДТП футболистов: «Именно они привезли кубок в наше село»

Главный тренер футбольного клуба "Гобу" Адиль Бабаев рассказал о Бахрузе Султанове и Рауфе Гусейнове, погибших в тяжелом ДТП на дороге Гобу - Локбатан.

Оба футболиста были уроженцами поселка Гобу. По словам специалиста, они начали заниматься футболом в одной команде и позднее стали ключевыми игроками клуба.

"Бахруз и Рауф начали заниматься футболом в 1995 году в спортивном клубе "Нефтчи", расположенном в поселке Локбатан. Затем оба стали ведущими игроками "Гарадаг Локбатана" в Первой лиге Азербайджана", - рассказал Бабаев İdman.Biz.

В 2002 году Султанов и Гусейнов входили в основной состав "Гобу", который стал победителем чемпионата Баку среди поселков.

"Именно они привезли кубок в наше село. Бахруз позднее хорошо проявил себя на просмотре и был приглашен в "Хазар-Лянкяран". Затем он выступал за "Азал" в Премьер-лиге Азербайджана. Последним клубом в его карьере стал "Гобу". Бахруз не был женат", - отметил тренер.

Бабаев также рассказал о карьере Гусейнова:

"После успешных выступлений за "Гарадаг Локбатан" Рауф получил приглашение от "Туран Товуза". Однако он отказался от переезда в Товуз, поскольку работал в Гобу еще и тренером. Рауф был женат, у него остались трое детей".

По словам специалиста, подробной информации об обстоятельствах аварии у клуба пока нет.

"Нам мало что известно о произошедшем дорожно-транспортном происшествии. Известно лишь, что в момент аварии за рулем находился Рауф Гусейнов. Как тренер я считаю свой труд, вложенный в них, оправданным и от всего сердца отдаю им свое благословение. Пусть Аллах упокоит их души", - сказал Бабаев.

Авария произошла вечером 29 июля на дороге Гобу - Локбатан. Автомобиль Toyota, в котором находились футболисты, столкнулся с Ford Transit. Султанов и Гусейнов погибли на месте происшествия, водитель второго автомобиля получил травмы.

В сезоне-2025/26 "Гобу" выступал в Региональной лиге Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Поделиться:
422

Актуально

Спорт

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и ...

Спорт

Стартовал матч между ЦСКА и «Карабахом» - ОБНОВЛЕНО

Политика

МИД Азербайджана решительно отверг заявление Франции по делу Мартина Риана

Xроника

Ильхам Алиев вместе с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана ...

Спорт

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

«Нефтчи» обыграл минское «Динамо», но завершил выступление в Лиге конференций - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В АФФА прокомментировали возможный бойкот турниров ФИФА

«Зиря» выбыл из Лиги конференций, уступив «Пайде» по сумме двух матчей - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Новости для вас

Женская команда "Нефтчи" разгромно уступила ПАОК

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла второе место на ЧМ в командном зачете

Азербайджан занимает 26-е место в рейтинге УЕФА

«Сабах» вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, дважды обыграв «КуПС» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Спустя почти 40 лет альбом «Bad» Майкла Джексона достиг нового пика в чартах

30 / 07 / 2026, 23:52

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

30 / 07 / 2026, 23:47

После отказа в скорой муж повез жену на роды на мотоцикле - ВИДЕО

30 / 07 / 2026, 23:40

Иран заявил об ударе по военным объектам США в Бахрейне

30 / 07 / 2026, 23:20

«Нефтчи» обыграл минское «Динамо», но завершил выступление в Лиге конференций - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

30 / 07 / 2026, 23:03

Спасенного беркута из Красной книги Азербайджана вернули в дикую природу - ФОТО - ВИДЕО

30 / 07 / 2026, 23:02

Посол ЕС в Азербайджане начала изучать азербайджанский язык

30 / 07 / 2026, 22:44

В АФФА прокомментировали возможный бойкот турниров ФИФА

30 / 07 / 2026, 22:35

«Зиря» выбыл из Лиги конференций, уступив «Пайде» по сумме двух матчей - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

30 / 07 / 2026, 22:28

Стартовал матч между ЦСКА и «Карабахом» - ОБНОВЛЕНО

30 / 07 / 2026, 22:20

Наджиба Насибова стала первым ректором Турецко-Азербайджанского университета

30 / 07 / 2026, 22:00

Сахиба Гафарова выступила в Институте иностранных дел Эфиопии

30 / 07 / 2026, 21:40

Тренер погибших в ДТП футболистов: «Именно они привезли кубок в наше село»

30 / 07 / 2026, 21:00

МИД Азербайджана решительно отверг заявление Франции по делу Мартина Риана

30 / 07 / 2026, 20:50

Киберполиция задержала еще двух участников фишинговой сети - ВИДЕО

30 / 07 / 2026, 20:15

«Чемпионат мира не продается»: 55 членов УЕФА готовы игнорировать ЧМ-2030

30 / 07 / 2026, 20:00

Ильхам Алиев вместе с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана принял участие в открытии гольф-клуба в Чолпон-Ате

30 / 07 / 2026, 19:42

Азербайджан и Иран обсудили синхронизацию работы пограничных переходов

30 / 07 / 2026, 19:30

Ханенде Агиль Меликов госпитализирован, ему предстоит операция на открытом сердце

30 / 07 / 2026, 19:01

Пакистан призвал к деэскалации вокруг Ормузского пролива

30 / 07 / 2026, 18:45
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57