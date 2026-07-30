«Чемпионат мира не продается»: 55 членов УЕФА готовы игнорировать ЧМ-2030

Мировой футбол оказался на пороге самого серьёзного институционального кризиса за последние десятилетия. Все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, единогласно проголосовали за бойкот чемпионатов мира и других турниров ФИФА в случае, если международная федерация реализует план по продаже долей в своих соревнованиях частным инвесторам. Как сообщает BBC Sport, решение было принято в четверг на экстренном заседании, созванном для обсуждения инициативы, обнародованной ФИФА в начале недели.

«Чемпионат мира не может рассматриваться как инвестиционный продукт, — говорится в заявлении УЕФА, распространённом по итогам заседания. — Это одно из величайших спортивных наследий футбола. Оно создавалось поколениями — игроками, национальными сборными и болельщиками на всех континентах. Ни одна его часть никогда не должна быть отдана частным инвесторам. Чемпионат мира не продаётся».

Что предлагает Инфантино

Суть плана президента ФИФА Джанни Инфантино сводится к созданию коммерческой дочерней структуры Fifa Forward Enterprise (FFE), которая возьмёт на себя управление главными турнирами организации, включая чемпионаты мира. Сторонним инвесторам будет предложено, по формулировке самой ФИФА, «сделать миноритарные, неконтролирующие инвестиции» в новую структуру. Ожидается, что в случае одобрения плана инвесторскую группу возглавит Thrive — американская венчурная компания, основанная Джошуа Кушнером, братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Для утверждения инициативы необходимо голосование 211 ассоциаций — членов ФИФА. Инфантино письменно пообещал каждой из них по 40 миллионов долларов за поддержку предложения, установив крайний срок — 19 сентября — для тех, кто хочет получить доступ к первоначальному траншу в 20 миллионов. В видеообращении, распространённом в среду, глава ФИФА защищал свой план, назвав его «предложением, а не обязательством».

Источники BBC Sport в ФИФА утверждают, что вопрос о назначении Инфантино или кого-либо ещё на пост руководителя FFE не обсуждался. В Белом доме заявили, что им «нечего» сказать о планах Инфантино «на данный момент».

«Управление через запугивание»

Экстренное заседание, прошедшее в виртуальном формате под председательством президента УЕФА Александера Чеферина, по свидетельству его участников, отличалось предельно жёсткой атмосферой — собеседники BBC описали её словом «ядовитая». Среди выступивших были глава Футбольной ассоциации Англии Дебби Хьюитт и её исполнительный директор Марк Буллингэм. Примечательно, что Хьюитт, занимающая пост одного из восьми вице-президентов ФИФА, не имела никакого представления о переговорах, которые Инфантино вёл по поводу своего проекта.

«Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче долей собственности в чемпионате мира и других соревнованиях ФИФА частным инвесторам», — говорится в заявлении УЕФА, подчеркнувшего, что организация и её 55 ассоциаций «выступают как единое целое».

Ещё в среду УЕФА обвинил ФИФА в использовании футбола для того, чтобы «обогатить себя и своих друзей». Заявление четверга оказалось ещё более резким: в нём названо «безответственным и не имеющим оправдания» то, что «предложение такой значимости для футбола было задумано втайне» и «без какой-либо содержательной консультации» с теми, кто отвечает за развитие игры.

«Это не просто глубокий провал руководства, но и отречение ФИФА от своего долга хранителя мирового футбола, — говорится далее в документе. — Национальные ассоциации по всему миру поставлены перед ультиматумом: согласиться с необратимым захватом величайших соревнований футбола или нести последствия. Это не „демократическое решение", а управление через запугивание — акт принуждения, недостойный института, которому доверено попечительство над мировой игрой».

Цена европейского бойкота

Объявленный бойкот охватит все соревнования под эгидой ФИФА, включая мужские и женские чемпионаты мира и клубный чемпионат мира, и вступит в силу в случае, если ассоциации — члены ФИФА проголосуют за план Инфантино. Первой проверкой этой позиции на уровне взрослых сборных станут стыковые матчи женского чемпионата мира, намеченные на октябрь.

Хотя на УЕФА приходится лишь четверть членского состава ФИФА, именно европейская конфедерация объединяет большинство сильнейших сборных планеты. Шесть из восьми четвертьфиналистов завершившегося этим летом чемпионата мира, включая нового чемпиона — сборную Испании, представляли Европу; на турнирах 2022 и 2018 годов таких команд было пять и шесть соответственно. Из 23 разыгранных к настоящему моменту титулов чемпионов мира 13 завоёваны европейскими сборными, остальные 10 — южноамериканскими.

Вице-президент УЕФА Лора Макаллистер назвала предложения ФИФА «подлинной экзистенциальной угрозой для игры». При этом бывшая футболистка сборной Уэльса выразила надежду, что до бойкота дело не дойдёт: «Я настроена оптимистично и думаю, что этого не случится, потому что в реальности локомотив мирового футбола — это Европа».

Фронт против ФИФА расширяется

Позицию УЕФА публично поддержали и на национальном, и на межконтинентальном уровне. Представитель Футбольной ассоциации Англии заявила, что страна стоит «плечом к плечу» с «европейскими коллегами» и «полностью разделяет коллективную позицию»: «Мы выступаем против планов ФИФА — чемпионат мира ФИФА принадлежит футболу и всегда будет ему принадлежать». Шотландская футбольная ассоциация сообщила, что её совет «безоговорочно согласен с озабоченностью, высказанной всеми членами по поводу того, каким образом эти предложения были выдвинуты и каким образом был установлен крайний срок — без полноценного процесса консультаций и без учёта принципов надлежащего управления».

Резко высказались и британские политики. Министр культуры Лиза Нэнди заявила: «Это принципиальное решение, которое мы решительно поддерживаем. Футбол принадлежит болельщикам, а не инвесторам-миллиардерам. Хватит. Пришло время встать на защиту нашей игры». Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем ещё во вторник предупредил, что реализация этой идеи будет означать, что ФИФА «продалась».

Исполнительный директор объединения Football Supporters' Europe Ронан Эвен назвал позицию УЕФА «очень впечатляющей» и «настоящей демонстрацией силы», добавив: «Это тот ответ, который был нужен футболу, — и тот ответ, которого заслужил Джанни Инфантино».

Настороженность выразили и другие конфедерации. КОНКАКАФ, объединяющая футбол Северной и Центральной Америки и принимавшая нынешний чемпионат мира, заявила, что «глубоко обеспокоена отсутствием надлежащей процедуры». Азиатская футбольная конфедерация выразила «разочарование» тем, что с ней не проконсультировались до того, как планы стали достоянием общественности, а Африканская конфедерация футбола сообщила, что её президент Патрис Мотсепе на следующей неделе созовёт исполком, чтобы «изучить и оценить» предложения. Всемирная ассоциация лиг призвала ФИФА отозвать проект, и английская Премьер-лига, входящая в ассоциацию, «всецело поддержала» это требование.

Отступит ли Инфантино

Бывший председатель Футбольной ассоциации Англии Дэвид Бернстайн в комментарии BBC Sport выразил уверенность, что у главы ФИФА не остаётся пространства для манёвра: «Думаю, на этот раз Инфантино придётся отступить. Эта сделка неприемлема. Если они хотят привлечь капитал, есть другие, лучшие способы это сделать. В нормальной организации необходимость отступить в вопросе такого масштаба, вероятно, означала бы, что человеку укажут на дверь. Но ФИФА — не нормальная организация. Если его поддержит достаточное число национальных ассоциаций, он останется».

При этом Бернстайн не верит в окончательный раскол мирового футбола: «Не могу поверить, что в долгосрочной перспективе произойдёт схизма, потому что это была бы проигрышная ситуация для всех. ФИФА не может позволить себе турниры без европейских сборных, а Европа, откровенно говоря, тоже не может позволить себе остаться вне их».

Обозреватели BBC Sport сравнивают масштаб нынешнего противостояния с историей европейской Суперлиги 2021 года: как и тогда, речь идёт не о деньгах как таковых, а о самих основах устройства игры. Логика прихода частных инвесторов в турниры ФИФА, отмечает издание, неизбежно ведёт к их расширению — и по числу участников, и по частоте проведения, что ударит по календарю и структуре футбола в каждой отдельно взятой стране. Без европейских участников ФИФА попросту не сможет коммерчески генерировать те суммы, которые обещает ассоциациям.

Что это означает для Азербайджана

Принятое решение напрямую касается и азербайджанского футбола: АФФА входит в число 55 ассоциаций — членов УЕФА, а голосование, по данным BBC Sport, было единогласным. Вместе с тем на момент публикации на официальном сайте АФФА информация о заседании и принятом решении отсутствует — официальных заявлений из Баку не поступало.

Особую значимость происходящему для Азербайджана придаёт то, что стране совместно с Узбекистаном предстоит принять финальную стадию молодёжного чемпионата мира ФИФА (U-20) 2027 года — соответствующее решение исполком ФИФА принял в октябре 2025 года. Заявленный бойкот распространяется на все соревнования под эгидой ФИФА, а значит, в случае эскалации конфликта под вопросом может оказаться участие европейских сборных в турнире, матчи которого пройдут в том числе в Азербайджане. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, наберёт ли план Инфантино необходимую поддержку к обозначенному ФИФА рубежу — 19 сентября.