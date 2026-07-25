«Арсенал» рассматривает переход вингера «Реала» за € 140 млн

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность трансфера крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Соответствующую информацию опубликовал журналист The Athletic Давид Орнштейн в социальной сети X.

Официальные переговоры между клубами пока не велись, однако идея приглашения бразильского вингера уже получила approval на всех уровнях руководства «канониров».

По данным источника, «сливочные» до сих пор не продвинулись в вопросе продления соглашения с 26-летним футболистом, расчитанного до лета 2027 года. При этом мадридский клуб не намерен допускать бесплатного ухода игрока по истечении контракта.

В прошедшем сезоне Винисиус Жуниор провел 53 матча во всех турнирах, забив 22 мяча и сделав 14 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 140 млн.