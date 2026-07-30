Наджиба Насибова стала первым ректором Турецко-Азербайджанского университета

Наджиба Насибова назначена первым ректором Турецко-Азербайджанского университета (ТАУ).

Как сообщает газета «Азербайджанский учитель», решение было принято Попечительским советом вуза и утверждено приказом министра науки и образования Азербайджана.

Насибова в период с 1992 по 2026 год занимала должность советника по вопросам образования в посольстве Азербайджана в Турции.

Турецко-Азербайджанский университет был создан на основе меморандума между Министерством науки и образования Азербайджана и Советом по высшему образованию Турции. Основная цель вуза — развитие сотрудничества двух стран в сфере образования и науки, укрепление академического потенциала и подготовка специалистов по востребованным направлениям.

Прием студентов в университет начался в 2024/2025 учебном году. Сейчас в вузе ведется подготовка кадров по специальностям «Компьютерная инженерия», «Пищевая инженерия» и «Промышленная инженерия».