После отказа в скорой муж повез жену на роды на мотоцикле - ВИДЕО
Беременную женщину, которой отказали в оказании помощи в районной больнице, доставили в Гянджу на трехколесном мотоцикле «Муравей».
Как сообщает Xəzər Xəbər, инцидент произошел с жительницей Самухского района. Муж привез супругу в районную больницу, чтобы она родила, однако после того, как женщину подготовили к родам, ей отказали в оказании медицинской помощи.
Эмин Мустафаев, готовившийся стать отцом в шестой раз, рассказал, что в Самухской районной больнице семье рекомендовали ехать в Гянджу, но при этом отказались предоставить автомобиль скорой помощи.
Мать новорожденного Раиса Мустафаева сообщила, что сначала врачи начали готовить ее к родам, однако затем по неизвестной причине медицинские процедуры были прекращены, после чего ее направили в Гянджинский перинатальный центр. По ее словам, это создавало угрозу для здоровья как матери, так и ребенка.
По данному факту заявление распространил TƏBİB.
Примечательно, что после рождения ребенка семья вернулась домой с новорожденным на том же трехколесном мотоцикле «Муравей».
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