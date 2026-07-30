После отказа в скорой муж повез жену на роды на мотоцикле - ВИДЕО

Беременную женщину, которой отказали в оказании помощи в районной больнице, доставили в Гянджу на трехколесном мотоцикле «Муравей».

Как сообщает Xəzər Xəbər, инцидент произошел с жительницей Самухского района. Муж привез супругу в районную больницу, чтобы она родила, однако после того, как женщину подготовили к родам, ей отказали в оказании медицинской помощи.

Эмин Мустафаев, готовившийся стать отцом в шестой раз, рассказал, что в Самухской районной больнице семье рекомендовали ехать в Гянджу, но при этом отказались предоставить автомобиль скорой помощи.

Мать новорожденного Раиса Мустафаева сообщила, что сначала врачи начали готовить ее к родам, однако затем по неизвестной причине медицинские процедуры были прекращены, после чего ее направили в Гянджинский перинатальный центр. По ее словам, это создавало угрозу для здоровья как матери, так и ребенка.

По данному факту заявление распространил TƏBİB.

Примечательно, что после рождения ребенка семья вернулась домой с новорожденным на том же трехколесном мотоцикле «Муравей».

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