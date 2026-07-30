 Спасенного беркута из Красной книги Азербайджана вернули в дикую природу - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

Спасенного беркута из Красной книги Азербайджана вернули в дикую природу - ФОТО - ВИДЕО

First News Media23:02 - 30 / 07 / 2026
Спасенного беркута из Красной книги Азербайджана вернули в дикую природу - ФОТО - ВИДЕО

Два месяца назад на основании информации, поступившей от гражданина, в районе Бабека был обнаружен раненый беркут. Сотрудники Зангезурского национального парка имени академика Гасана Алиева, действующего при Министерстве экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики, взяли птицу под охрану и организовали ее лечение под наблюдением ветеринарного врача.

Как сообщает Азертадж, в результате проведенных лечебных мероприятий беркут полностью восстановился. После этого сотрудники Зангезурского национального парка выпустили птицу обратно в естественную среду обитания в горной местности Кола, расположенной недалеко от села Лакатаг.

Отметим, что беркут является редким и особо охраняемым хищным видом птиц, относящимся к фауне Нахчыванской Автономной Республики и включенным в Красную книгу Азербайджана. Сохранение этого вида в естественной среде обитания имеет большое значение для защиты биоразнообразия и поддержания экологического баланса.

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