Иран заявил об ударе по военным объектам США в Бахрейне

Армия Ирана нанесла удары по объектам критической инфраструктуры военной базы США Шейх-Иса в Бахрейне.

"На двадцать шестом этапе операции <...> ударные беспилотники Армии Ирана нанесли удары по электрогенераторам, навигационной системе, а также административным и тыловым зданиям армии США на базе Шейх-Иса в Бахрейне", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Очередной виток эскалации американо-иранского конфликта начался 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал атаковать американские объекты, находящиеся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. 29 июля Трамп заявил, что США намерены продолжить удары по Ирану.

Источник: ТАСС