Хикмет Гаджиев об ограничении доступа подростков к соцсетям

Законодательная инициатива, предусматривающая ограничение использования социальных сетей детьми младше 16 лет, основана на международном опыте и научных исследованиях.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

По его словам, перед вступлением закона в силу планируется установить переходный период продолжительностью один год.

При этом некоторые вопросы пока остаются нерешенными. В частности, речь идет о проверке возраста пользователей и внедрении эффективных механизмов технического контроля.

Гаджиев подчеркнул, что реализация закона не может зависеть только от усилий государства. В этом процессе должны активно участвовать родители, учителя, блогеры и сами социальные платформы.

Источник: BR Times