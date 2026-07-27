Азербайджанский аналитический ресурс Fakt Yoxla опубликовал масштабное расследование, посвященное деятельности стамбульского издания Agos и связанного с ним Фонда Гранта Динка.

В материале подробно разбираются редакционная политика, источники финансирования и ключевые нарративы этих структур.

Непосредственным поводом для публикации стала статья в Agos, где Европейский союз критиковался за «недостаточное давление на Баку по вопросу армянских удерживаемых лиц» из-за энергетических интересов Брюсселя. В ответ эксперты Fakt Yoxla провели комплексный анализ работы издания, продемонстрировав, как платформа, изначально задуманная как инструмент турецко-армянского гражданского диалога, со временем трансформировалась в площадку для односторонней пропаганды.

В расследовании отмечается, что при жизни основателя газеты Гранта Динка редакция действительно стремилась наладить мосты между армянской общиной и турецким обществом. Однако после его убийства в 2007 году курс издания кардинально изменился. Авторы Fakt Yoxla обвиняют Agos в систематической публикации предвзятых и антиазербайджанских материалов, продвижении односторонних трактовок исторических событий, критике антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе и попытках искажения фактов о Ходжалинской трагедии.

Кроме того, в материале подчеркивается, что газета и ее отдельные авторы тесно сотрудничают с западными фондами и информационными структурами. По оценке Fakt Yoxla, такая деятельность ведется в ущерб государственным интересам Азербайджана и Турции и препятствует реальной нормализации отношений в регионе.