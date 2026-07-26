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Вячеслав Володин назвали условия пребывания иностранных граждан в России

First News Media19:36 - Сегодня
Вячеслав Володин назвали условия пребывания иностранных граждан в России

Пребывание иностранных граждан в России должно быть экономически обоснованным, а сами они должны соблюдать законы, знать русский язык и приносить пользу стране.

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Пребывание иностранных граждан в нашей стране должно быть экономически обоснованным. А сами они — должны быть состоявшимися людьми, способными содержать не только себя, но и свои семьи, соблюдать законы, знать русский язык, уважать наши традиции, историю и культуру и приносить пользу стране, которую выбрали для проживания", — отметил Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что увеличение пошлин в миграционной сфере позволит дополнительно пополнять федеральный бюджет РФ более чем на 15 млрд рублей ежегодно. С 2024 года парламентарии приняли 32 закона, направленных на совершенствование миграционной политики. В результате этих мер поступления НДФЛ от иностранных граждан, работающих по патентам, выросли на 40%.

Ранее Госдума приняла законопроект о кратном повышении государственных пошлин за оформление документов, связанных с въездом, проживанием, приобретением гражданства РФ и привлечением иностранной рабочей силы.

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