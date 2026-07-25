Axios: Трамп приказал прекратить удары по Ирану после двух недель атак

Президент США Дональд Трамп отдал приказ американским военным прекратить удары по Ирану после почти двух недель ежедневных атак.

Соответствующее решение было принято на фоне продвижения дипломатических переговоров.

По данным источников, приказ отдано в момент, когда представители Омана проводили встречи в Тегеране. Отмечается, что стороны достигли определенных успехов в подготовке соглашения о возобновлении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Напомним, США и Израиль начали совместную операцию против Ирана 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о немедленном прекращении боевых действий на всех фронтах. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил масштабные удары, обвинив Тегеран в нарушении пунктов соглашения, касающихся Ормузского пролива.