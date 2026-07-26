В Иране заявили о полном уничтожении военной инфраструктуры США в иракском Эрбиле

ВС Ирана полностью уничтожили военную инфраструктуру США в иракском Эрбиле.

Как передает агентство Tasnim, об этом заявил представитель иранской армии Мохаммад Акраминия.

Он отметил, что большая часть атакованных американских баз утратила эффективную оперативную способность:

"Инфраструктура США в иракском Эрбиле практически полностью уничтожена".

США и Израиль 28 февраля начали операцию против Ирана. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Иран, в свою очередь, вновь нанес удары по военной инфраструктуре США в странах региона.