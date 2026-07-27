В Таджикистане официально запретили черные хиджабы и арабские головные уборы

В Таджикистане вступил в силу законодательный запрет на ввоз и ношение одежды, признанной «чуждой национальной культуре». Ограничения, в частности, распространяются на черные хиджабы и арабские головные уборы.

Об этом сообщает портал Nuz.uz.

По данным издания, сотрудники государственных органов проводят проверки в городах и сельской местности, разъясняя жителям новые требования и призывая женщин носить традиционную таджикскую одежду.

Контроль распространяется и на мужчин. Как сообщает портал, правоохранительные органы задерживают граждан с так называемыми «ваххабитскими» бородами. Нарушителям могут назначить штраф, а также обязать регулярно подтверждать выполнение требований, направляя фотографии после сбривания бороды.

При этом отдельного закона, который прямо запрещал бы ношение бороды, в Таджикистане нет. Однако, по информации Nuz.uz, на практике поводом для проверки и задержания может стать внешний вид, если он вызывает подозрения в принадлежности к радикальным религиозным течениям.

Власти страны объясняют принятые меры необходимостью противодействия религиозному экстремизму, сохранения общественной безопасности и защиты национальных культурных традиций. Ограничения стали продолжением кампании, начатой после принятия в 2024 году поправок к закону «О регулировании традиций, торжеств и обрядов», которые закрепили запрет на использование одежды, не соответствующей национальной культуре. По данным местных СМИ, власти рассчитывают, что новые нормы помогут снизить влияние радикальных религиозных течений и сохранить традиционный уклад общества.