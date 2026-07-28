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Политика

МИД Азербайджана ответил Захаровой: Заявления о Карабахе искажают реальность

First News Media11:45 - Сегодня
МИД Азербайджана ответил Захаровой: Заявления о Карабахе искажают реальность

В Баку расценили очередные высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, как искажение реального положения дел.

Как отмечается в заявлении, Карабахский регион всегда признавался международным сообществом, включая саму Российскую Федерацию, неотъемлемой частью Азербайджана. 

В связи с этим попытки Москвы регулярно поднимать вопрос о механизмах ОДКБ применительно к суверенным азербайджанским территориям, находившимся под оккупацией около 30 лет, а также увязывать это с тем, признавала ли Армения Карабах, названы совершенно беспочвенными и противоречащими официальной позиции самой РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет в строгом соответствии с нормами международного права, в результате чего конфликт был окончательно урегулирован.

Баку призвал российскую сторону прекратить практику связывания вопросов двусторонних российско-армянских отношений с Азербайджаном.

«Участие ОДКБ в конфликте вокруг Карабаха было невозможно, поскольку Армения не признавала эту территорию», заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на молодежном форуме «Гвардейск».

«Была история с Арменией, которая вроде как говорила: «Давайте задействуем механизм ОДКБ» А по сути — в отношении кого и чего?», - задалась вопросом она. 

Той территории, Карабаха, «которую сама Армения, к сожалению, к счастью — это не мой вопрос, это к ним, к Еревану, — не признавала ни своей, ни независимой», — сказала она.

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