 Азербайджан вводит компенсацию расходов на таможенное оформление для экспортеров – ПОДРОБНОСТИ  | 1news.az | Новости
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Азербайджан вводит компенсацию расходов на таможенное оформление для экспортеров – ПОДРОБНОСТИ 

Феликс Вишневецкий14:55 - Сегодня
Азербайджан вводит компенсацию расходов на таможенное оформление для экспортеров – ПОДРОБНОСТИ 

Согласно распоряжению Президента Азербайджана «О дополнительных мерах по поддержке экспорта ненефтегазовой продукции» от 16 июня 2026 года, предпринимателям будет предоставляться государственная компенсация расходов, связанных с таможенным оформлением экспортных поставок.

Как стало известно 1news.az, в соответствии с документом, государство будет компенсировать расходы на таможенное оформление, понесенные при экспорте ненефтегазовой продукции азербайджанского происхождения субъектами микро-, малого и среднего предпринимательства.

При этом происхождение товаров из Азербайджана будет подтверждаться сертификатом происхождения.

В результате внедрения нового механизма поддержки государство будет компенсировать часть расходов на таможенное оформление только по фактически экспортированной ненефтегазовой продукции. Размер компенсации будет зависеть от ставок таможенных сборов, применяемых в зависимости от таможенной стоимости товара. При этом для каждой экспортной декларации будет установлен максимальный размер компенсации.

Кроме того, на протяжении действия программы поддержки не будут повышаться таможенные сборы, взимаемые за таможенный контроль, таможенное сопровождение и хранение ненефтегазовых товаров, предназначенных для экспорта.

Компенсация будет начисляться по экспортным операциям, осуществленным с 1 сентября 2026 года по 30 сентября 2031 года.

Выплата компенсации будет производиться ежеквартально на основании заявления экспортера и представленных им документов. Средства будут рассчитываться только в отношении товаров, помещенных под экспортную таможенную процедуру и фактически вывезенных за пределы страны, после чего компенсацию будет перечислять Министерство экономики Азербайджана по итогам соответствующего квартала.

В связи с внедрением механизма компенсационной поддержки будут приняты нормативно-правовые акты, регулирующие следующие вопросы:

- перечень ненефтегазовой продукции, на которую будет распространяться механизм государственной поддержки;

- перечень стран (или групп стран), в отношении экспорта в которые будет применяться механизм компенсации;

- максимальный размер компенсации, предоставляемой в рамках механизма поддержки;

- порядок подачи заявлений на получение компенсации и их рассмотрения;

- перечень экспортных операций, на которые механизм поддержки распространяться не будет;

- перечень лиц, не имеющих права на получение компенсации.

Ожидается, что внедрение данного механизма позволит снизить экспортные издержки микро-, малых и средних предприятий, расширит их возможности по выходу на зарубежные рынки, а также будет способствовать увеличению объемов ненефтегазового экспорта и укреплению экспортного потенциала Азербайджана.

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