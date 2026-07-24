Статус партнеров ШОС получат 17 стран, включая Азербайджан 

Страны ШОС примут решение об унификации категории стран - партнеров по диалогу и наблюдателей при организации, они будут отнесены к категории партнеров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы поработали продуктивно. Это часть подготовки к саммиту ШОС, который состоится осенью в Бишкеке. Проекты документов для лидеров предполагают создание универсального центра борьбы с новыми вызовами и угрозами, центра по борьбе с наркотическими преступлениями. И предстоит объявить о том, что вместо партнеров по диалогу и наблюдателей будет теперь единая категория партнеров ШОС", - сказал Лавров журналистам, передает ТАСС.

По его словам, помимо десяти членов ШОС, есть 15 стран-партнеров и 2 наблюдателя. "Вся эта категория из 17 стран будет переквалифицирована, надеюсь, они не будут возражать, в статус партнеров", - добавил министр.

Организация была создана в 2001 году в Шанхае при участии Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Позже к ней присоединились Пакистан, Индия, Иран и Беларусь. Кроме того, в настоящее время структура имеет двух членов-наблюдателей и 14 партнеров по диалогу, среди которых Азербайджан и Турция.

Еще несколько стран подали заявки на получение статуса партнера по диалогу.