Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в Белом доме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 27 июля отправится с визитом в Вашингтон по приглашению президента США Дональд Трамп.

Как сообщает CGTN America, информацию подтвердили в канцелярии главы израильского правительства.

Ожидается, что встреча Нетаньяху с Трампом состоится 28 июля в Белом доме.

Ранее сообщалось, что визит израильского премьера в США был перенесён на конец июля. Причиной стало изменение даты поминальной службы по американскому сенатору Линдси Грэм, в которой Нетаньяху планировал принять участие.