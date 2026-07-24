Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в Белом доме
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 27 июля отправится с визитом в Вашингтон по приглашению президента США Дональд Трамп.
Как сообщает CGTN America, информацию подтвердили в канцелярии главы израильского правительства.
Ожидается, что встреча Нетаньяху с Трампом состоится 28 июля в Белом доме.
Ранее сообщалось, что визит израильского премьера в США был перенесён на конец июля. Причиной стало изменение даты поминальной службы по американскому сенатору Линдси Грэм, в которой Нетаньяху планировал принять участие.
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