Нетаньяху проведет переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник посетит Вашингтон, где проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщает офис главы израильского правительства, Нетаньяху прибудет в американскую столицу 27 июля, а на следующий день встретится с Трампом в Белом доме.
Кроме того, в рамках визита премьер-министр Израиля, как ожидается, примет участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.
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