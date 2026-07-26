Нетаньяху проведет переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник посетит Вашингтон, где проведет переговоры с Президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает офис главы израильского правительства, Нетаньяху прибудет в американскую столицу 27 июля, а на следующий день встретится с Трампом в Белом доме.

Кроме того, в рамках визита премьер-министр Израиля, как ожидается, примет участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом.