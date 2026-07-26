Иран пригрозил США расширением географии конфликта

Иран расширит географию текущего конфликта с США, если Вашингтон продолжит боевые действия и воздушные атаки. Об этом заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

По словам Акраминии, в случае продолжения войны Тегеран готов применить новые стратегии, способные повлиять на ход и результаты противостояния.

"Если американцы снова поведутся на ложь сионистов или пойдут по их пути и настоят на продолжении войны, в особенности воздушных атак, география конфликта станет еще больше, чем ранее", — заявил военный представитель.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что Иран рассчитывает восстановить доверительные отношения с соседними государствами региона, пострадавшими в ходе боевых действий этого года. Глава МИД подчеркнул, что военные действия Тегерана против США носят исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих стран.