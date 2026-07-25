Иран экспортировал нефть на $18 млрд во время конфликта

Власти Ирана в период военного конфликта с США и последующего перемирия экспортировали нефть на общую сумму $18 млрд. Об этом заявил министр нефти исламской республики Мохсен Пакнежад.

По его словам, которые приводит агентство Shana, стране удалось полностью сохранить уровень добычи нефти.

"В условиях войны министерство реализовало нефть на сумму $11,5 млрд, а в период прекращения огня - еще на $6,5 млрд. Таким образом, даже в разгар кризиса удалось обеспечить более 60% предусмотренных годовым бюджетом нефтяных доходов", - уточнил Пакнежад.

Министр отметил, что еще до начала конфликта Ирану удалось накопить около 100 млн баррелей сырой нефти и газового конденсата, которые впоследствии были реализованы. "Временное снижение рисков для передвижения нефтяных танкеров позволило существенно увеличить экспорт иранской нефти и вывести на мировые рынки значительную часть накопленных запасов", - указал он.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. В период с 22 июня по 7 июля действовала генеральная лицензия Министерства финансов США, ослабившая американские санкции против нефтяного сектора Ирана. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.