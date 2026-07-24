В результате удара России по полигону в Украине 10 человек погибли, около 100 человек получили ранения

В результате авиаудара РФ по полигону в Киевской области погибли 10 человек, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

Как передаёт УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По его словам, по факту обстрела возбуждено уголовное дело по ст. 438 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за военные преступления. Также возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 367 УК Украины в связи с возможным ненадлежащим исполнением служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям.

«Война не освобождает от ответственности за управленческие решения. Наоборот – требует максимального профессионализма, осторожности и осознанности каждого шага», – сообщил Кравченко.

Он добавил, что следствие должно установить, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены. А также, были ли надлежащим образом оценены риски в условиях военного положения.

Отметим, что сегодня российская армия нанесла ракетные удары по полигону в Украине, где проходила выставка продукции оборонного назначения.