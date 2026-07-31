Ушёл из жизни легендарный экс-футболист «Милана» и сборной Италии Франко Барези

Чемпион мира в составе сборной Италии, трехкратный победитель Лиги чемпионов Франко Барези скончался в возрасте 66 лет, сообщает пресс‑служба футбольного клуба «Милан».

По данным СМИ, в последнее время бывший капитан «Милана» боролся с серьезной болезнью.

— «Милан» скорбит после смерти Франко Барези. Его пример и глубина характера навсегда останутся, как и его футболка с номером 6, неотъемлемой и фундаментальной частью ДНК и истории клуба.

Соболезнования, которые «Милан» выражает всей семье Франко Барези, разделяет каждый болельщик «россонери» в этот трудный час, — говорится в заявлении клуба.

Барези выступал за «Милан» с 1978 по 1997 год. В составе клуба итальянский защитник шесть раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза завоевывал Суперкубок Италии, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

В составе сборной Италии Барези выигрывал чемпионат мира 1982 года, брал серебро ЧМ‑1994, бронзу ЧМ‑1990 и Евро‑1988.