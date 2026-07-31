Мать пропавших в Таиланде россиян сделала новое заявление о ходе поисков

В Таиланде продолжаются поиски пропавших при подозрительных обстоятельствах сестры и брата из России - 17-летнего Романа и 22-летней Дианы.

Напомним, что Роман и Диана выехали из дома на байке в 4 часа утра 26 июля и не вернулись- их мотоцикл нашли закопанным недалеко от частного дома.

Мать пропавших россиян сделала заявление в Instagram Stories о ходе поисков, отметив следующее: «На данный момент полиция проводит активные следственные действия. По имеющейся у нас информации, задержаны подозреваемые, с ними работают следователи. Из уважения к расследованию, и чтобы не помешать поискам, я не могу сообщать никаких подробностей. Спасибо всем, кто продолжает молиться, помогать, распространять информацию и поддерживать меня, сейчас это очень важно. Мы продолжаем верить и надеяться».

Также она отмечает в Stories, что поиски идут шестые сутки и она не намерена сдаваться.

Мать пропавших россиян опровергла в Stories информацию о том, что по делу исчезновения Романа и Дианы был задержан лидер тайской банды по имени Понг, назвав распространившуюся информацию на данную тему фейком.

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