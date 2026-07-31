Центробанк пересмотрел прогнозы экономического роста в Азербайджане

В 2026 году экономический рост в Азербайджане ожидается на уровне 0,5 %, в том числе в ненефтегазовом секторе - 2,4 %.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции.

"На 2027 год прогнозируется рост экономики на 2,6 %, а ненефтегазового сектора - на 3,9 %", - отметил он.

Напомним, что в мае ЦБА прогнозировал рост валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана в 2026 году на 1,1 %, в том числе ненефтегазового сектора - на 3,2 %. Прогноз на 2027 год составлял соответственно 3,2 % и 4,7 %.