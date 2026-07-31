Садыр Жапаров награжден орденом «Гейдар Алиев»

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова высшей государственной наградой Азербайджана — орденом «Гейдар Алиев».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно тексту документа, глава Кыргызстана удостоен высокой награды за особые заслуги в развитии отношений дружбы, братства и партнерства между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой.